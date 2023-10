¡Recorrido atípico! Tour de Francia 2024 sufre una histórica modificación

Obligada por la celebración de los Juegos Olímpicos en París del 26 de julio al 11 de agosto de 2024, la organización presentó un recorrido novedoso para la 111 edición de la ‘Grande Boucle’, que partirá de Florencia el 29 de junio y finalizará en Niza el 21 de julio. Es la primera vez en la historia que la carrera no acabará en la capital francesa.

También por los Juegos y por la necesidad de no sobrecargar de trabajo a las fuerzas de seguridad, movilizadas en masa para la cita olímpica, el Tour de Francia comenzará una semana antes de lo habitual. Además, pasará dos veces por los Alpes, cruzando el Galibier el cuarto día, antes de finalizar en una crono individual, 35 años después de la derrota por ocho segundos de Laurent Fignon frente a Greg Lemond en los Campos Elíseos.

NOTA: VIDEO. Monumental caída de Piqué que lo hizo desaparecer

🤩 Here it is, the official route of the #TDF2024!

🤩 Voici le parcours officiel du #TDF2024 ! pic.twitter.com/3ORf31AS4T

— Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023