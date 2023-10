Britney Spears es captada completamente desnuda en una playa

Desde hace unos días atrás, Britney Spears ha venido sorprendiendo a sus miles de fanáticos con sus fuertes declaraciones. Lo anterior, se deriva del lanzamiento de su primer libro, el cual lleva por título The Woman in Me.

En 288 páginas en las que la artista desnuda la verdad de su vida, responde a algunas de las polémicas que la han salpicado en los últimos años. El material ya ha impactado con sus revelaciones y datos que hasta ahora eran totalmente desconocidos.

Una de las historias que más ha llamado la atención es la relación que tuvo con Justin Timberlake. Y es que la artista aseguró que tuvo que abortar, luego de que el ex Nsync no quisiera tener al bebé.

Además, desacató que su noviazgo llegó a su fin con un mensaje de texto. “Yo estaba destrozada y él era feliz en Hollywood”, declaró la intérprete. Asimismo, habló abiertamente el por qué se rapó el cabello en 2007. “Siempre hablaban de mi cuerpo, afeitarme la cabeza y comportarme mal eran mis formas de contraatacar”, declaró.

La polémica foto de Britney Spears…

Por otra parte, Britney habló sobre cómo estar bajo la tutela de su padre la hizo sentir un robot.

“Sentir que nunca eres lo suficientemente buena es desgarrador”, afirmó la famosa cantante estadounidense.

Pero eso no fue todo, ya que también destaca el tema de la tutela de sus hijos, tras tener un divorcio traumático de Kevin Federline. Con todo lo anterior, la artista ha decidido sorprender una vez más a sus fanáticos con una imagen que colgó en su Instagram.

Y es que la cantante se dejó ver completamente desnuda en una playa, causando gran impresión una vez más.

Actualmente, la princesa del pop cuenta con más de 42 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, en donde comparte su día a día.