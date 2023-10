Santiago 2023: Dorian Monterroso sufre terrible caída

Entre las medallas de plata de Kevin Cordón en el bádminton y el bronce por equipos femenino del raquetbol de Gaby Martínez y María Renée Rodríguez, el Equipo de Atletas Independientes (EAI) sufrió una dura noticia en la jornada celebrada el miércoles: Lesión del ciclista guatemalteco, Dorian Monterroso, quien se perderá la edición 62 de la Vuelta Ciclística a Guatemala debido a una intervención quirúrgica.

A través de sus redes sociales, el competidor nacional informó todo lo relacionado a su espantosa caída.

“Hoy toco sufrir de una caída espantosa con una velocidad a 65 kilómetros por hora. No me la esperaba, pero me toco a mí. Siempre hay luchas para poder ser campeón de cualquier competencia a nivel nacional e internacional”, escribió Dorian Monterroso en su perfil de Facebook.

El mensaje va acompañado por un video en el cual explica lo sucedido. “Siempre me gusta representarlos de la mejor manera, pero en este caso fue un poco triste ya que había un norteamericano (Anders Johnson) a quien no sé qué le pasó a su bicicleta y me topó en el hombro y sufrí una caída”.

Añadió: “Después de la caída andaba de bajón y decepcionado porque se pierden los esfuerzos de todo un año”.

Ante esta situación, Dorian Monterroso culmina así su participación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023: “Estaba emocionado de que correría la Vuelta a Guatemala 2023, pero por cuestiones de una caída va a ser un poco difícil porque se me quebró la clavícula. En la tarde estuve en una operación”.

En su mensaje, el ciclista nacional agradeció el apoyo de la afición, su equipo el Decorabaños, al Comité Olímpico Guatemalteco (COG), la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y la Federación Guatemalteca de Ciclismo (FGC).