Inter de Miami se desprende de uno de los mejores socios de Messi

El Inter Miami anunció la desvinculación de tres futbolistas para la temporada 2024 y uno de ellos es un delantero que tuvo buenas sociedades con Lionel Messi. La novedad fue publicada este miércoles por la franquicia de la Florida que comenzó a delinear su plantel para el venidero ejercicio en el que buscarán conseguir su primer título en la Major League Soccer (MLS).

Se trata del delantero Josef Martínez (30 años) y los volantes Víctor Ulloa (31) y Jake LaCava (22). En el caso de Martínez, marcó 12 goles en 40 partidos este año y brindó 5 asistencias. Cuando llegó Messi, el venezolano atravesó por una sequía, pero tuvo buenas actuaciones en función colectivas ya que incluso asistió al crack argentino, quien en ocasiones le cedió patear un penal.

Con Martínez y LaCava, el Inter Miami tuvo sendas opciones para renovarles, pero desistió de ello. En tanto que con Ulloa el vínculo finalizó al terminar la competencia del equipo de la Florida, que no logró clasificarse para los playoffs de la MLS.

Sin embargo, las opciones de contrato ejercidas fueron las de: Ian Fray, Cole Jensen, Robbie Robinson, Ryan Sailor, Lawson Sunderland y Robert Taylor, otro que supo convertirse en socio de Messi por su velocidad por la banda izquierda y buena pegada de zurda. También llegó a asistir al rosarino de 36 años y cuando entró desde el banco hizo la diferencia.

Victor Ulloa, Josef Martínez, and Jake LaCava will not be returning to the club next season, we wish them all the best! Find all of the details on our year-end roster decisions here: https://t.co/8vfNBEVMRq pic.twitter.com/MaeAZiDZmo

