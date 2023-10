Jenni Hermoso vuelve por todo lo alto a la Roja tras el caso Rubiales

La delantera española Jenni Hermoso, autora del gol de la victoria este viernes frente a Italia en la Liga de Naciones (1-0) en su vuelta con la Roja, aseguró que “ahora solo puedo sonreír”.

“Que mejor alegría que llegar y volver a sentirme bien, dar el gol de la victoria y ahora solo puedo sonreír”, dijo Hermoso a la televisión pública española tras el encuentro.

Hermoso volvió a jugar este viernes con España por primera vez desde la final del Mundial que ganó la Roja y el escándalo del beso forzado. La futbolista se convirtió entonces en la protagonista involuntaria cuando el entonces presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, le dio un beso en la boca en la entrega de medallas del torneo.

La acción de Rubiales, que acabó dimitiendo, generó un gran escándalo y acabó derivando en una investigación judicial en su contra por posible agresión sexual y coacciones a la jugadora. El escándalo también provocó un plante de las futbolistas españolas en defensa de su compañera y para pedir cambios en la RFEF, logrando llegar a un acuerdo con la Federación y el gobierno español que calmaron las aguas.

La vuelta de Hermoso comienza a dejar atrás el gris episodio

“La vida a veces te da pequeños regalos, he pensado en mucha gente que he tenido detrás todo este tiempo y yo feliz porque gracias a ellos he vuelto a disfrutar del fútbol”, añadió Hermoso, que no pudo tener mejor reestreno.

“Las victorias cuando cuestan y son el último minuto, las saboreas más. España sabe sufrir, venimos de partidos muy sufridos que hemos sacado adelante”, explicó Hermoso.

“Al final, algo tenía que caer y ha caído hoy con un gol y nos hemos llevado tres puntos que son muy importantes”, aseguró la delantera española.

*Con información de AFP

