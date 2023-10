Justin Timberlake es declarado “el hombre más odiado” y así reacciona

Justin Timberlake ha decidido cerrar los comentarios en su cuenta de Instagram, luego de recibir una ola de ataques de odio por parte de los fans de Britney Spears, quien publicó recientemente su libro autobiográfico ‘The Woman in Me’.

En el libro, la Princesa del Pop narra con detalle su relación con Timberlake, desde el aborto que tuvieron a los 19 años hasta la ruptura que marcó sus vidas. Spears también acusa al integrante de NSYNC de haberle sido infiel con otra celebridad.

Tras las críticas, Justin Timberlake decidió desactivar los comentarios de Instagram debido a las “cosas repugnantes que la gente decía”, según informó el portal Page Six.

“Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto. Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, dice una parte del libro de Britney.

El cantante ha asegurado que no responderá a lo publicado por su expareja en su nuevo libro. Sin embargo, parece que el cantante no la pasa del todo bien por los ataques de odio que ha recibido incluso muchos lo han llamado “el hombre más odiado”.

‘The Woman in Me’ también habla sobre la carrera musical de Britney Spears, su lucha por la tutela legal y su relación actual con Sam Asghari.

