D´Backs castigan a Rangers y emparejan la Serie Mundial

Moreno despachó bambinazo y Marte y Carroll empujaron dos carreras cada uno, mientras que Longoria y Gurriel una cada uno, para respaldar el el excelente trabajo monticular del abridor Merrill Kelly.

Kelly (1-0) lució inmenso desde el montículo con siete sólidos capítulos, en los que diseminó apenas tres hits y una solitaria carrera con nueve ponches.

El tercer partido de la serie al mejor de siete encuentros está pactado para este lunes en Phoenix (Arizona).

NOTA: Colombia: Rescatan a uno de los padres de Luis Díaz

En el cuarto capítulo, los D´Backs presionaron al abridor Jordan Montgomery con dos carreras al conectarle bambinazo el venezolano Moreno, doblete de Tommy Pham y sencillo remolcador del cubano Gurriel.

Los Rangers dieron su primer imparable al abridor Kelly en el cuarto capítulo por sencillo del novato Evan Carter. Asimismo, el equipo descontó (2-1) una en el quinto por jonronazo de Mitch Garver contra Kelly.

En el séptimo, los D´Backs aumentaron la cuenta a 3×1 por doblete de Alek Thomas y sencillo del veterano Longoria.

Esto fue todo para el abridor Montgomery (0-1), quien terminó su faena con nueve imparables permitidos y tres carreras y en seis entradas no propinó ningún ponche. La cuarta anotación llegó en el mismo capítulo por sencillo del novato Carroll, quien empujó a Longoria.

The @Dbacks are flying high after a big #WorldSeries win. pic.twitter.com/VIYCmyWORJ

— MLB (@MLB) October 29, 2023