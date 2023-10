¿Se burla de Messi? CR7 reacciona a un video de Tomás Roncero criticando a Messi

En una inesperada respuesta a las polémicas declaraciones del periodista Tomás Roncero sobre la octava conquista del Balón de Oro de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ha causado revuelo en el mundo del fútbol. El astro portugués, quien no figuraba entre los nominados al galardón tras un año complicado, reaccionó dándole me gusta y con emojis de risa a un video publicado en la cuenta del Diario AS, donde Roncero criticaba la elección de Messi como el ganador del premio.

CR7, quien actualmente juega en la Liga de Arabia Saudita a sus 38 años, no dejó pasar la oportunidad de responder con humor a las opiniones de Roncero. El video en cuestión se ha vuelto viral, ya que el periodista del Real Madrid expresó sus opiniones acerca del Balón de Oro de Messi, sugiriendo que no fue merecido y que se ha convertido en un homenaje a su carrera en lugar de un reconocimiento justificado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AStv (@astelevision)

En el video, Roncero comentó: “Se consumó lo que sabíamos, que a Messi le iban a dar otro Balón de Oro. Como homenaje está bien. El Balón de Oro lo han convertido en un homenaje a la trayectoria, me parece que es un buen homenaje. Sabemos que está retirado desde hace ya unos meses en Miami, ya el último año en el PSG sabíamos que estaba retirado porque solo se preparó para el Mundial, que era lo único que le importara.”

El periodista, conocido por su fidelidad al Real Madrid, argumentó que Messi merecía solamente cinco de los ocho Balones de Oro que ha ganado, sosteniendo que los obtenidos en 2010, 2021 y 2023 no fueron merecidos y que debieron ser concedidos a otros jugadores como Xavi, Iniesta, Lewandowski y Haaland, respectivamente.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de la audiencia fue el tono humorístico con el que Roncero concluyó su discurso. Hizo referencia al número 8, la cantidad de Balones de Oro ganados por Messi, relacionándolo con una noche desafortunada para el argentino: “La verdad es que ocho es un número que me gusta mucho, me recuerda a la noche de Lisboa contra el Bayern Múnich donde te metieron ocho. No todo han sido días bonitos, pero felicidades, campeón,” finalizó de manera irónica.

Cristiano, el causante de la viralidad del video de Roncero

Esta tradicional reacción de Roncero, que es característica de sus discursos, desató un revuelo global debido a la respuesta de Cristiano Ronaldo. El futbolista portugués optó por emojis de risa, lo que sugiere que le causó gracia el mensaje del periodista.

Este reacción deja en el aire muchas interrogantes, ya que CR7 ha pasado completamente desapercibido en redes sociales respecto al tema y su primera interacción es en un video de crítica hacia Messi, lo que deja abierta la puerta de que a Cristiano Ronaldo le ha gustado el contundente mensaje contra el argentino, situación que llamó la atención del mundo del futbol.

También podrías leer: Willy Coito tiene cuatro factores para el “partido más importante”