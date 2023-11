Ahora la UEFA se une para la entrega del Balón de Oro

El grupo empresarial Amaury, propietario de las publicaciones deportivas francesas L’Équipe y France Football, anunció el viernes la firma de un acuerdo de colaboración con la UEFA para coorganizar la ceremonia de entrega de la mayor recompensa individual del futbol a partir de la próxima temporada. France Football es la creadora del emblemático Balón de Oro y el grupo Amaury seguirá supervisando la votación. La elección se seguirá realizando mediante 100 periodistas que representan a las 100 primeras naciones en la clasificación FIFA.

La UEFA se encargará tras este acuerdo de los derechos comerciales del trofeo y de la coorganización de la ceremonia anual de entrega de premios junto a Amaury.

En la próxima gala del Balón de Oro se concederán dos nuevos premios, los de mejores entrenadores en el fútbol masculino y el femenino. Se añadirán a los ocho trofeos con los que contó la última gala el pasado lunes: Balón de Oro masculino, Balón de Oro femenino, Trofeo Kopa al mejor joven, Trofeo Yashin al mejor arquero, Trofeo Gerd Müller al mejor goleador, Premios a los mejores clubes masculino y femenino, Premio Sócrates a las iniciativas sociales y caritativas de los jugadores.

✨ @ballondor x UEFA ✨

🤝 From 2024, we will co-organise the most prestigious award ceremony in football, honouring the finest players of our sport alongside Groupe Amaury.

We will also introduce a new #ballondor award for Men’s and Women’s Coach of the Year.

More: ⬇️

— UEFA (@UEFA) November 3, 2023