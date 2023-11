Equipo de Nicolás Samayoa desaprovecha localía

El equipo del guatemalteco Nicolás Samayoa, F. C. Politehnica Iași, desaprovechó su localía y terminó con empate 1-1 con el ASC Otelul Galati en la fecha 15 (mitad de campeonato) de La Liga 1 (Superliga) de Rumanía.

En el estadio Emil Alexndrescu, de la ciudad rumana Iaşi, fue el escenario que vio adelantarse a los locales con gol de Shayon Harrison (31), pero que presenció el empate final por medio de Frédéric Maciel (79).

Con esta igualdad, los dirigidos por el rumano Constantin Ilie ya cumplieron 15 de los 30 partidos de una fase regular. El F. C. Politehnica Iași llegó a 17 puntos y se ubica en la casilla 10, puesto que los enviaría a una ronda para evitar el repechaje. Eso sí, el cuadro del legendario quedó a 3 puntos del F. C. Hermmasn (20 unidadres y un partido menos), club que ocupa el sexto lugar, que da acceso a la ronda por el título del futbol rumano.

Nicolas Samayoa completó los 90 minutos y fue el capitán de su equipo. El próximo duelo del F. C. Politehnica Iași será ante el Cluj el próximo sábado 11 de noviembre a las 10:45 horas.

Otros legionarios

Nicholas Hagen continúa sin participar con su equipo debido a que la liga israelí se canceló por la guerra que mantiene con Palestina.

En tanto, hoy a las 17:00 horas de Guatemala, el New York Red Bulls recibe al F. C. Cincinnati de Arquímides Ordoñez en el segundo juego al mejor de tres de los playoffs de la Major League Soccer (MLS). El primer compromiso concluyó 3-0 a favor del equipo del nacional, quien no fue convocado para aquel duelo. La serie va 1-0 a favor del Cincinnati.

Por otra parte, Rubio Rubín y el Real Salt Lake reciben este lunes 6 de noviembre al Dynamo siempre en el segundo juego de los playoffs. El partido número uno concluyó con victoria del Dynamo 2-1 para tener la serie a su favor 1-0.

