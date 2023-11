MLS: Cincinnati de Arquímides Ordoñez avanza a semifinales de Conferencia

El portero argentino del Cincinnati, Román Celentano, fue el héroe de los visitantes, lanzándose para salvar el décimo penal de Ney York, rematado por Andrés Reyes, y sellar la victoria.

La derrota fue cruel para los Nueva York, octavo preclasificado, donde el mediocampista John Tolkin y el adolescente suplente Serge Ngoma fallaron los penales que habrían asegurado una victoria y forzado un partido decisivo en la serie.

F. C. Cincinnati espera en semifinales de conferencia al ganador de la llave entre Philadelphia Union y New England Revolution.

Respecto al guatemalteco Arquímides Ordoñez, nuevamente no fue convocado para este partido, así como para el primer duelo de la serie de playoffs. Poco a poco el chapín está siendo relegado al F. C. Cincinnati II. El contrato del legionario vence el próximo 31 de diciembre con el representativo de Cincinnati.

Por su parte, el Real Salt Lake de Rubio Rubín buscará este lunes empatar la serie de los playoffs ya que el primer compromiso lo perdieron ante Dynamo (2-1). Una derrota este lunes a las 20:00 horas del equipo del guatemalteco y sería el fin de la temporada para ellos.

Insane 8-7 PK finish at Red Bull Arena. 😱

Roman Celentano caps it off with a game-winning save to send @fccincinnati to the next round of the Audi #MLSCupPlayoffs! pic.twitter.com/cL9n8bPTSN

— Major League Soccer (@MLS) November 5, 2023