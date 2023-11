Nathaniel Méndez-Laing marca gol en la Emirates FA Cup

El guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing anda en una racha goleadora que se resumen en cuatro goles durante sus últimos cuatro partidos: Tres de liga y uno en copa. Además, ha sido parte de un once ideal y elegido como jugador del partido.

Este domingo, el Derby County de Nathaniel fue parte de la primera ronda de la Emirates FA Cup, que los enfrentó al Crewe Alexandra en el Mornflake Stadium, un escenario deportivo ubicado en Crewe, Cheshire, Inglaterra.

El partido fue difícil para el conjunto del legionario ya que perdía la eliminatoria 2-0 con anotaciones de Courtney Baker-Chiradson (41) y Elliott Nevitt (54). Llegando a la recta final del compromiso y estando a las puertas de la eliminación, el Derby reaccionó y con un magistral gol del guatemalteco Nathaniel Méndez-Laig, el conjunto ingles descontó en el marcador a los 89.

Cuatro minutos después, apareció el jugador irlandés, Conor Hourihane, para igualar las acciones al 90+3. Ese empate fue valioso para el Derby County porque evita la eliminación, y obliga a un partido extra para conocer quién avanzará a la siguiente ronda de la FA Cup.

Tras el partido y con las emociones a mil, el nacional recibió la distinción de ser el jugador más valioso del duelo, situación que engrandece su actuar en esta temporada donde ha sito vital para su club.

