Trump comparece ante juez en juicio por fraude financiero en Nueva York

El expresidente Donald Trump compareció este lunes ante el juez Arthur Engoron por un caso de fraude financiero en Nueva York, que amenaza con paralizar su imperio inmobiliario. El exmandatario está acusado de inflar el valor de sus activos para beneficiar a su empresa familiar, en uno de los múltiples casos que puede alterar su pretensión de volver a la Casa Blanca el próximo año.

Trump, de 77 años, se mostró combativo en reiteradas ocasiones ante el juez Engoron, quien incluso llegó a pedirle a uno de los abogados del magnate que “controlara” a su cliente. “Esto no es una manifestación política”, le recriminó el juez de la Corte Suprema de Nueva York al expresidente, tras advertirle que fuera breve en sus respuestas. “Por favor, solo responda las preguntas, nada de discursos”, dijo Engoron.

WOW.

Judge Engoron asked Trump’s lawyer to “control” the corrupt former president as he was testifying in his fraud trial:

"I beseech you to control him if you can. If you can’t, I will. I will excuse him and draw every negative inference that I can.” pic.twitter.com/Iq9yaEDJ0G

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 6, 2023