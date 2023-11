Doja Cat perturba a fans al actuar como bebé en sus redes sociales

Doja Cat, la conocida rapera y cantante cuyo nombre real es Amala Ratna Zandile Dlamini, ha vuelto a crear polémica entre sus seguidores debido a su reciente comportamiento.

Su conducta errática ha desconcertado a una gran cantidad de personas que no comprenden las razones detrás de sus acciones.

Desde que alcanzó una inmensa popularidad con el lanzamiento de su sencillo “Say So”, Doja Cat ha estado envuelta en una serie de polémicas que han afectado su imagen pública en la industria musical.

Ha sido objeto de fuertes críticas por declarar que no ama a sus fanáticos e incluso por ofenderlos.

Recientemente la artista ha vuelto a generar controversia a través de su cuenta de Instagram. Inicialmente, compartió algunas historias donde realizaba expresiones faciales peculiares, actuando como si fuera una niña. Aunque se disculpó posteriormente por ese video, pronto volvió a publicar otro material haciendo las mismas muecas.

Ahora, Doja Cat sorprendió a todos al actuar como un bebé. Esta inusual conducta ha desconcertado nuevamente a sus seguidores.

“Pienso que la fama ya la enloqueció”, “Terrible su actitud”, “Demasiadas drogas”, “Cada vez está más loca”, “Doja Cat está gritando que la ayuden y nadie lo hace”, “Urge que la internen, demasiadas drogas”, fueron algunas reacciones de sus seguidores.

Doja Cat in new video shared to social media. pic.twitter.com/iGknuRX589

— Pop Crave (@PopCrave) November 6, 2023