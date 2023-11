Actores y estudios llegan a acuerdo para poner fin a la huelga en Hollywood

Los actores de Hollywood y los estudios llegaron a un acuerdo tentativo este miércoles para poner fin a una huelga de meses que paralizó la industria del entretenimiento, atrasó cientos de programas y películas y costó miles de millones de dólares a la economía estadounidense.

El Sindicato de los Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA) anunció que acabará a la medianoche (0800 GMT del jueves) con su paralización de 118 días tras llegar a un acuerdo con estudios como Netflix y Disney sobre demandas contractuales que incluían aumentos salariales y protecciones contra el uso de inteligencia artificial.

THE #SagAftraStrike IS OVER.

🧵 Thread below. pic.twitter.com/KDTl9uKBRt

— SAG-AFTRA (@sagaftra) November 9, 2023