Sábado de actividad para los legionarios de Guatemala por Europa

El futbol guatemalteco, pese a no tener actividad en la Liga Nacional por el partido de Guatemala ante Jamaica, vio como tres de sus legionarios llenaron de futbol el continente europeo. Andrea Álvarez, Nathaniel Méndez-Laing y Nicolás Samayoa fueron titulares en sus respectivos equipos.

La delantera guatemalteca fue titular con el Eibar Femenino en su visita al Atlético de Madrid por la octava jornada de la Liga F. El combinado recién ascendido sigue sin encajar en una muy complicada liga europea, sin embargo, esto no hace que la guatemalteca deje de tener minutos.

Álvarez disputó 49 minutos de la derrota 3-0 ante el Atleti, resultado que las coloca antepenúltimas en la tabla. Para volver a ver a la nacional en acción habrá que esperar una semana, ya que retomará las acciones el 18 de noviembre en casa ante el Sporting Huelva. Este partido será una oportunidad importante de sumar, ya que es el club colista del campeonato.

Los ojos del futbol guatemalteco estaban puestos en Nathaniel Méndez-Laing, quien actualmente se encuentra en un alto ritmo goleador con el Derby County en el futbol inglés. Nat volvió a salir como titular este sábado ante el Barnsley, juego en el que dominaron de principio a fin llevándose el triunfo 3-0.

Méndez-Laing disputó 51 minutos del triunfo ante el Barnsley, siendo importante en el ataque de un club que ya marcha séptimo en la tabla de posiciones y que comienza a afianzarse en uno de los clubes favoritos para luchar el ascenso a Championship, la segunda división inglesa.

