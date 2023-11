Futbolista ghanés fallece fallece practicando el deporte que amó en vida

La comunidad futbolística lamenta la pérdida de Raphael Dwamena, el talentoso jugador ghanés de 28 años, cuya vida se apagó de manera repentina durante un partido en la liga de Albania.

Dwamena, conocido por su destacada carrera en en el futbol español y su participación con la selección de Ghana, había enfrentado previamente un desafío significativo en enero de 2020, cuando fue sometido a una operación que le implantó un dispositivo en el corazón. Esta intervención lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante tres años.

Su retorno al fútbol se produjo con el KF Egnatia de la primera división de Albania, donde no solo se destacó como capitán, sino también como la figura clave del equipo. Sin embargo, cada jornada de juego parecía desafiar las advertencias médicas que le aconsejaban no regresar al deporte que amaba. A pesar de ello, Dwamena ignoró las precauciones médicas, mostrando una valentía y determinación que lo caracterizaban.

En una entrevista realizada por ‘Neue Zürcher Zeitung’ en 2022, Dwamena expresó su filosofía de vida de manera franca y directa: “Si muero, esa es la voluntad de Dios. Me voy y punto. Olvidado. La gente a mi alrededor estará triste durante unas horas, o tal vez incluso unas semanas. Pero lo superarán y seguirán adelante. No vivo mi vida para complacer a las personas. Solo a Dios”.

Our thoughts are with Raphael Dwamena’s family in this difficult moment. He proudly represented us 9 times and scored 2 goals.

Rest in Peace, Raphael 💔🕊 pic.twitter.com/LY8eYBabGA

— 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) November 11, 2023