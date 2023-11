Autoridades indígenas piden inconstitucionalidad de artículo de la Ley del MP

Durante una vista pública en la Corte de Constitucionalidad, este lunes 13 de noviembre las autoridades ancestrales de Sololá, Quiché y Totonicapán pidieron a los magistrados que se declare la inconstitucionalidad parcial del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), que impide la destitución del fiscal general sin sentencia previa.

Edgar Benjamín Tiul Bixcuil, síndico de la municipalidad indígena de Sololá, dijo que la petición se hace ante la falta de credibilidad de la jefa del ente investigador, Consuelo Porras, especialmente por las acciones emprendidas en el marco del proceso electoral.

De acuerdo con el entrevistado, no es posible que no se tenga un mecanismo de destitución de la titular del MP. Especialmente en los casos como el de Porras quien, a su criterio, no ha tenido una buena actuación y ha atentado y parcializado la justicia.