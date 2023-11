Itatí Cantoral desata debate en redes por su extrema delgadez

Itatí Cantoral compartió una serie de fotos en Instagram, las cuales, según algunos de sus seguidores, la presentan extremadamente delgada. En una de las imágenes, se observa a la actriz con un vestido amarillo posando para la cámara, lo que generó una serie de comentarios entre sus seguidores acerca de la posibilidad de que esté experimentando un caso de anorexia o desnutrición.

“Yo ahí no veo belleza. Veo un grave estado de desnutrición”, escribió uno de los seguidores de la actriz. “Que lastima que adelgazó tanto, estaba muy guapa, es demasiado”, consideró otra de las fans de Itatí Cantoral en los comentarios de la publicación en Instagram.

Quien diera vida al personaje de Soraya Montenegro ha generado preocupación también en el set de grabaciones de “El señor de los cielos”, serie en la que participa, de acuerdo con información de TvNotas.

De acuerdo con el medio citado, la actriz, quien se hiciera viral después de que cantara las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Basílica, en el 2016, estaría sometiéndose a ayunos intermitentes para adelgazar.

El peso de Itatí habría bajado de manera gradual, lo que ha desatado especulaciones, también, sobre un posible caso de anorexia.

“Ya me preocupó, no tendrá anorexia”; “Siempre he sido y seré admiradora de esta gran actriz mexicana, pero la veo más delgada”; “Muy linda, solo un poco menos flaca, por favor”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron como respuesta a una de las fotos de Itatí Cantoral en Instagram.