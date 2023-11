Marcela Blanco, excandidata de Semilla: “Yo no he cometido ningún delito”

Marcela Blanco, excandidata a diputada por el partido Movimiento Semilla, fue trasladada a la Torre de Tribunales tras ser capturada esta mañana en el marco de allanamientos realizados por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil por el caso denominado “Toma de la Usac, Botín Político”. Tras su ingreso brindó declaraciones a periodistas en los que aseguró que no ha cometido ningún delito y espera que se haga justicia.

La Fiscalía le da seguimiento a investigaciones por la ocupación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en 2022, en la cual aseguró que se tuvo daños millonarias en cuanto a infraestructura y que se detectó que estas protestas fueron utilizadas como “trampolín” por figuras políticas en el marco del proceso electoral.

En el caso puntual de Blanco, se mencionó que en grabaciones de video de los incidentes registrados en las instalaciones de esa casa de estudios durante la toma se observó que ella estuvo presente.

“Yo soy egresada de la universidad Rafael Landívar como licenciada en Ciencias de la Comunicación y actualmente estudio una maestría de Administración Pública en la Galileo. Lo que sí es que he estado presente desde el primer día que las y los estudiantes de la Usac decidieron pronunciarse contra la corrupción que está pasando en su universidad. Yo los apoyé, porque la universidad es del pueblo y esto nos compete a todos y todas”, dijo.

También puede leer: MP presentará antejuicios contra binomio presidencial electo por caso Usac

#AHORA Declaraciones de Marcela Blanco, excandidata a diputada por el partido Movimiento Semilla, una de las personas detenidas este jueves en los allanamientos realizados por el Ministerio Público en el marco del caso denominado “Toma de la USAC: Botín Político” | Vía… pic.twitter.com/i1uYZ90CAZ — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 16, 2023

Blanco señala caso político

La excandidata consideró que este es un caso político en su contra, pues resaltó que no ha cometido ningún delito. Asimismo, mencionó que es una situación que, en la actual coyuntura, le puede pasar a cualquier guatemalteco que quiera alzar la voz, pues “la están agarrando contra todos porque están desesperados”.

“Todas las publicaciones las he hecho dado mi cara, no me he ocultado, porque solo he hecho uso de mi derecho constitucional de libre expresión. Y que me estén haciendo esto es completamente ilegal. Toda esta exhibición pública que me están haciendo, que le hicieron a mi familia hoy a las 06:00 de la mañana lo condeno”, expresó.

En su opinión, este caso no tiene ni pies ni cabeza, pues ninguno de sus compañeros que también están señalados tienen vínculos con hechos delictivos, sino que se trata de personas probas.

“Por favor, no me abandonen, porque es duro. Ver a mi familia hoy en la mañana no tiene precio, ver a mi abuela asustada por algo que ella no tiene nada que ver, simplemente esto es crueldad. Es injusto, pero estoy segura que se hará justicia para todas las personas víctimas de las acusaciones espurias”, puntualizó.

Le puede interesar :