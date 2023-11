¿Qué pasó con Ángela Aguilar que quedó atrapada en un elevador?

Ángela Aguilar se encuentra en Sevilla, España, ya que ella y toda su familia estuvieron como invitados en los Latin Grammy 2023, que por primera vez se realizarón en Europa.

Antes de que se llevaran a cabo los eventos previos a los galardones, la cantante sufrió un preocupante momento al quedarse atrapada en un elevador junto a parte de su equipo.

Ella estaba bajando los pisos de un edificio en Sevilla cuando el único elevador se detuvo, sin permitirles bajar ni hacer algo por intentar salir; sin embargo, quedaron a la altura de un nivel, lo que les permitió pedir ayuda desde ahí.

En el video que está circulando en redes de ese momento, tomado por el Adriel Favela, muestra lo asustada que se ve ella al interior del ascensor, mientras que en el exterior hay varias personas esperando por ayuda.

Fueron alrededor de cinco personas las que se quedaron dentro del pequeño cubo, sólo con la luz que se logró colar a través de una pequeña abertura entre las puertas.

Después de que finalmente lograron sacarlos del elevador abriendo las puertas a la fuerza, tuvieron que ponerlo fuera de servicio, sellándolo.

Palabras de la cantante

El 18 de diciembre de 2022 miles de personas celebraron el triunfo de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Entre ellas, Ángela Aguilar, quien comentó su orgullo por tener raíces sudamericanas.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25% Argentina, 100% orgullosa hoy, todos somos más celestes que el cielo”, escribió.

Ante esta publicación, ella recibió varias críticas por apoyar a Argentina y no a la selección de México. Los internautas comenzaron una campaña de “cancelación” en su contra.

Diez meses después sin dar alguna declaración respecto a las críticas, ofreció una entrevista con Mara Patricia Castañeda y decidió defenderse ya que consideró que todo se trató de un malentendido injusto.

“Yo no tengo nada que ver con que mi abuela haya nacido en otro lugar. O sea, ni conocí a mis bisabuelos. Yo no tengo idea de por qué eran de allá o por qué son de acá, o por qué mi abuela nació en otro lugar, pero dice que es zacatecana. Son ciertas cosas que yo no tengo la menor idea, tengo 20 años”, mencionó Aguilar.