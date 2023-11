Andrea Álvarez anota el gol del triunfo del Éibar ante Huelva

La delantera guatemalteca Andrea Álvarez se convirtió en la heroína del Éibar al anotar el único gol en la emocionante victoria por 1-0 sobre el Sporting Huelva en la novena jornada de la liga femenina de España.

El Estadio Municipal de Ipurua vibró con emoción cuando Andrea Álvarez rompió el empate a cero a los 70 minutos del encuentro. La ejecución perfecta, tras una asistencia magistral de Andrea Sierra, dejó sin opciones al portero rival y envió a la afición local a la euforia. Este fue el segundo gol de la temporada para Álvarez, consolidándola como una pieza clave en el ataque del Éibar.

Andrea Álvarez, MVP del partido

La destacada actuación de Andrea Álvarez no pasó desapercibida, ya que no solo anotó el gol decisivo sino que también fue galardonada como la Jugadora Más Valiosa (MVP) del partido. Su habilidad para marcar la diferencia en momentos cruciales no solo consolida su posición como una goleadora confiable, sino que también resalta su influencia en el juego general del Éibar.

El triunfo sobre el Sporting Huelva otorga al Éibar un respiro crucial en la tabla de posiciones. Con este resultado, el equipo se coloca en la posición 13 con 7 puntos, alejándose de la zona de descenso y generando optimismo entre los seguidores. La victoria no solo aporta puntos valiosos sino también confianza y motivación para afrontar los desafíos futuros de la temporada.