Al-Ittihad tendrá a Marcelo Gallardo por un año y medio

El Al Ittihad anuncia “la firma de un nuevo cuerpo técnico”, dirigido por el argentino Marcelo Gallardo, para entrenar al primer equipo de futbol con un contrato que se extiende por un año y medio”, indicó el club de la ciudad de Yeda en la red social X junto a varias imágenes del ‘Muñeco’ Gallardo, en una de ellas acompañado del dibujo de un tigre.

El técnico de 47 años sucederá al portugués Nuno Espirito Santo, cesado el 8 de noviembre a causa de los malos resultados del equipo esta temporada.

🎥| New era, higher goals with Mr. Gallardo at the helm 🔝 pic.twitter.com/oxkjQ6oqJv

— Ittihad Club (@ittihad_en) November 18, 2023