Con medias blancas, así acude Mariah Carey a los BBMA 2023

Los Billboard Music Awards se realizan este 19 de noviembre con las actuaciones de Morgan Wallen, Stray Kids, New Jeans, David Guetta, Karol G y Mariah Carey.

Según se reveló hace unos días, la cantante interpretará ‘All I Want For Christmas Is You’ durante los premios, además de recibir el Billboard Chart Achievement Award.

Previo a su presentación, desfiló por la alfombra azul con un atuendo que ha sido sumamente criticado. Es un vestido corto, blanco con terciopelo en las mangas, medias del mismo tono y unas botas altas.

“No quiero mucho para Navidad, solo quiero ver a @mariahcarey interpretar “All I Want For Christmas Is You” en los Billboard Music Awards 🙏

Ella está haciendo nuestro deseo realidad esta noche a través de #BBMAs sociales, @billboard y bbmas. Mira ❤️ 💫”, escribió la página de Instagram de los premios. Las comentario criticando a la artista no tardaron en llegar.

“¿Quién la vistió🤧🤧🤧?”

“Ella es toda una reina, pero a veces comete errores al vestir… feo vestido”

“LA MEJOR DE ESTA NOCHE❤️🙌 pero no me gustan esas medias”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariah Carey (@mariahcarey)

Más de los premios

Karol G abrirá las presentaciones, la cantante en sus historias de Instagram anunció la presentación de nueva música.

También estará Mariah Carey con un número festivo basado en Aspen de “All I Want for Christmas Is You” y Rexha y Guetta interpretarán su éxito mundial “I’m Good (Blue)” y su subsiguiente “One in a Million”.

Taylor Swift lidera las nominaciones para los BBMA 2023 con menciones en 20 categorías, seguida de cerca por Wallen y SZA, quienes también cuentan con 17 menciones cada uno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Billboard Music Awards (@bbmas)