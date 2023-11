“Tengo miedo”: Carlos Villagrán “Kiko” confirma que padece de cáncer

Carlos Villagrán “Kiko” padece cáncer de próstata. El famoso confirmó el rumor de que se encuentra enfrentando este padecimiento, el mismo que pudo superar su hija Vanessa Villagrán.

La noticia se había dado a conocer hace algunos días por la periodista Inés Moreno, quien durante un live en su canal de YouTube habló sobre algunas famosas que han revelado que actualmente se encuentran enfrentando el cáncer, como Andrea Torre y Paulina Mercado.

Pero al hablar de ellas, la comunicadora también mencionó al humorista que ganó fama por su personaje en los programas de El chavo del 8.

“Me acabo de enterar de otra persona que está enfrentando el cáncer y radioterapias, se trata de nada más y nada menos que de Carlos Villagrán, está enfrentando esta enfermedad, está tomando radioterapias, está bien, él sigue trabajando y parece que está enfrentando esto de buena manera”, informó.

También compartió que estaba intentando comunicarse con el famoso de 79 años pero que no lo había logrado. Ante las palabras de Moreno, muchos fans se preocuparon por la salud de “Kiko” y ahora es el comediante quien confirma los hechos.

Villagrán confirmó que fue diagnosticado con cáncer de próstata. Ante ello, se ha estado sometiendo a los procedimientos correspondientes para hacer frente a la enfermedad.

El artista reveló haberse sometido a una cirugía y aunque no quiso dar más detalles sobre su proceso de recuperación, compartió su alegría por estar vivo.

“Me acabo de operar de la próstata y nada más. Es la única operación que tengo, salí de ella, le di gracias a Dios”, comentó.

Tras esta operación que pudo haber puesto en riesgo su vida, el famoso fue interrogado sobre si ya ha tomado las previsiones necesarias ante un tema tan delicado y reconoció que no ha preparado su testamento por temor.

“Todavía no he hecho mi testamento. Es una irresponsabilidad mía, lo sé. Pero tengo miedo a hacer mi testamento”, confesó. “Por la teoría de Murphy, en cuando se dice una cosa, te la cambia todita. Entonces, lo sigo pensando un poquito más”, agregó.

Su hija también padecía cáncer

El pasado 20 de julio, Vanessa Villagrán, hija menor y mánager del artista, dio a conocer en sus redes sociales que padecía cáncer de mama.

“El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, 2 cirugías y aún no lo creía, para mí y mi familia fue muy sorpresivo. Vi como 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida… una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla”, informó la hija del actor.

De esta manera, inició con un tratamiento que incluyó distintas quimioterapias y dos cirugías. Tras ello, la también modelo de OnlyFans, de 40 años, fue documentando parte de su proceso de recuperación.

“Esta batalla la gano yo, después de tantas lágrimas, sustos, depresión, me toca sonreír, valorar más cosas, amar a quienes se quedaron y decir adiós a quienes no lo hicieron. Me hice una mujer más fuerte. Mi familia @carlos_kiko1 @gacholina mi hija y mi hermano”, expresó.

