Suman 20 las selecciones clasificadas a la Euro 2024

Fue un partido disputado en Leverkusen (Alemania) debido a la guerra que se vive sobre suelo ucraniano. La ‘Azzurra’ logró el punto que necesitaba para sellar su boleto a la cita del verano europeo de 2024 como segunda clasificada de su grupo por detrás de Inglaterra. Y de esta forma, evitó así un paso por el repechaje, de infausto recuerdo para el equipo ahora dirigido por Luciano Spalletti.

“Hemos sufrido, pero este equipo ha demostrado su fuerza”, destacó Donnarumma, que sobre todo en la segunda parte tuvo mucho trabajo para evitar la victoria de los ucranianos que hubiese enviado a Italia al repechaje, que ya fue fatal para la “Azzurra” en 2017 y 2021 al quedar fuera de los Mundiales de Rusia y Catar.

En Liubliana, Eslovenia derrotó por 2-1 a Kazajistán en duelo directo por la segunda plaza del grupo H, una victoria que permitirá a los balcánicos jugar por segunda vez el torneo continental, tras la edición de 2000 (eliminación en primera ronda).

