Sergio Chumil: “Seguiremos buscando más etapas”

Sergio Chumil ha tenido dos días fantásticos con los cuales se empieza a borrar un poco el gran error cometido, como equipo, al inicio de la 62 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, donde sus rivales le sacaron más de 11 minutos en la pelea por la general individual.

Pero ayer en Coatepeque (Quetzaltenango) y hoy en San Rafael Pie de la Cuesta (San Marcos), el ciclista nacional Sergio Chumil ganó las etapas cuatro y cinco, respectivamente para empezar a hacer protagonista del evento ciclístico internacional.

NOTA: ¡El orgullo tecpaneco lo volvió a hacer! Chumil gana la quinta etapa de la Vuelta

Segunda victoria

Al finalizar la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala, Sergio Chumil aprovechó la conferencia de prensa organizada por la Federación Guatemalteca de Ciclismo (FGC) para explicar cómo logró esta segunda etapa en su cuenta personal.

“Creo que, en la etapa de hoy, sabía muy bien de la capacidad que tenía y las posibilidades de ganar la etapa. Sin embargo, traté la manera de levantarme y aprovechar. Gracias a Dios se me dieron las cosas y pude ganar”, dijo Chumil.

Añadió: “El primer día nos costó un poco. Todo el equipo venía más de un mes si correr y al final con el paso de los días esperamos sentirnos mejor, y luchar hasta el final. Seguiremos buscando las etapas y ojalá se nos de alguna otra”.

#VueltaGuateEU | ¡LAS PALABRAS DEL GANADOR! Esto dijo el nacional Sergio Chumil tras ganar la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala. Este es el segundo día de competición que conquista la carrera 👏🇬🇹 📹 @noel_solis pic.twitter.com/qXeLnxqezP — El Mejor Equipo (@EUDeportes) November 21, 2023

Pinchazo

Durante la etapa, Chumil tuvo un pinchazo, situación que también comentó en la conferencia de prensa: “Lastimosamente, antes de empezar el ascenso sufrí un pinchazo, sin embargo, gracias a mi compañero me ayudó de nuevo a conectarme de nuevo al pelotón. Pensé que eso me pasaría factura, pero me sentí bien hasta el final. Los dos últimos kilómetros era todo o nada y logre ganar la etapa”.

Por último, Sergio Chumil agradeció por el “lindo recibimiento” que la población le dio a San Rafael Pie de la Cuesta en San Marcos.

El equipo Hino-One-Suzuki buscará este miércoles ganar la etapa reina de la 62 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, y seguir sumando etapas ya que el título a consideración de los ciclistas y del propio entrenador se ve muy lejano.

