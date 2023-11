Globe Soccer Awards revela sus nominados con bastante presencia argentina

La excelencia argentina en el fútbol mundial ha quedado claramente reflejada en las nominaciones recientemente anunciadas para los Globe Soccer Awards. Este prestigioso evento, organizado por el Consejo de Deportes de Dubai, celebra su 14º edición el próximo 19 de enero, y los representantes argentinos están dejando una marca imborrable en varias categorías clave.

En la categoría de Mejor Jugador, el trío argentino compuesto por Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez lidera las nominaciones. La destacada actuación de estos astros en la escena futbolística mundial, respaldada por el reciente título de la Copa del Mundo, ha colocado a Argentina en la cima de la consideración para este codiciado premio.

🏆 #GlobeSoccer Awards 2023 nominees for BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR are: pic.twitter.com/cNwJfWr7BA

En la categoría de Mejor Entrenador, Lionel Scaloni, el estratega detrás del éxito argentino en la Copa del Mundo, se erige como un fuerte candidato. Su habilidad para liderar y motivar a un talentoso grupo de jugadores ha dejado una impresión duradera en la comunidad futbolística.

Boca Juniors, finalista de la Copa Libertadores, representa a Argentina en la categoría de Mejor Club de 2023. El equipo ha demostrado su calidad en el escenario internacional, ganándose su merecida posición entre los nominados.

🏆 #GlobeSoccer Awards 2023 nominees for BEST MEN'S CLUB OF THE YEAR are: pic.twitter.com/HQs6yDbkIz

Desde el 21 de noviembre hasta el 7 de diciembre, los aficionados de todo el mundo tienen la oportunidad de participar en la primera fase de votación en línea. Esta etapa permite a los seguidores expresar sus preferencias en 11 de las 16 categorías, incluyendo Mejor Presidente, Mejor Director Deportivo y el codiciado Premio Maradona al Mejor Goleador.

Tras esta fase, un jurado oficial de la Gala Globe Soccer, compuesto por 30 destacadas figuras de la industria del fútbol, incluyendo nombres como Casillas, Figo, Totti, Capello y Lippi, llevará a cabo la segunda votación. El año pasado, más de 47 millones de votos emitidos desde 225 países diferentes destacaron la globalidad y la pasión que rodea a estos premios.

🏆 We are delighted to announce that the 14th edition of the Dubai #GlobeSoccer Awards, will take place alongside the 18th @DubaiSC International Sports Conference in partnership with Dubai Sports Council on January 19 at the five-star @Atlantis, The Palm 💫 pic.twitter.com/G2KkgAA9PP

