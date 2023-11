Gerson Toc: “Primeramente Dios la Vuelta se queda en Guatemala”

En el cielo frío del altiplano de Totonicapán, el vuelo del Quetzal fue más alto y más poderoso que el vuelo del Condor Andino. El pueblo de Totonicapán, además de recibir la caída de papelitos picados de colores, también extendió las manos y abrió el corazón para ser rociados con las lágrimas de Gerson Toc, el nuevo líder de la Vuelta a Guatemala, así como las de Mardoqueo Vásquez, actual campeón, y que hoy ganó su primera etapa para el país tras aquel garrafal error de la etapa inaugural.

En la ruta, en la montaña, en la cinta asfáltica, Guatemala simplemente destrozó el poderío ecuatoriano. Alentados por la fiel afición del ciclismo que salió a la orilla de la carretera a brindar palabras de alientos a los ciclistas nacionales, Gerson Toc y Mardoqueo Vásquez, el primero del equipo Decorabaños y el segundo del Hino-One-Suzuki, fueron los grandes protagonistas para cerrar con broce de oro una inolvidable sexta etapa para el país.

Mardoqueo Vásquez ganó la etapa y Gerson Toc se convirtió en el nuevo líder de la general individual para rescatar la Vuelta a Guatemala y tener desde este momento el control total del máximo evento del ciclismo. Guatemala ahora vuelve a soñar con un nuevo título de la Vuelta Ciclística Internacional.

NOTA: ¡Triunfo guatemalteco! Mardoqueo Vásquez gana la Etapa Reina de la Vuelta a Guatemala

#VueltaGuateEU | ¡Qué emocionante! 🤩🇬🇹 Mardoqueo Vásquez gana la Etapa Reina de la Vuelta a Guatemala en su tierra, Totonicapán 🏁🥹 Y el guatemalteco Gerson Toc de Decorabaños es nuevo líder de la Vuelta a Guatemala 🤩🚴🏻 Vía: Alejandro Chet pic.twitter.com/kpyCvhRuPE — El Mejor Equipo (@EUDeportes) November 22, 2023

Gerson Toc

El nuevo líder de la Vuelta a Guatemala se presentó a la conferencia de prensa de la Federación Guatemalteca de Ciclismo (FGC) y expuso lo siguiente: “Personalmente me siento muy feliz muy contento. Desde el primer día afortunadamente se me dio la oportunidad de sacarle más de 10 minutos al pelotón durante mi fuga, eso me ha hecho sentir bien”.

Añadió: “Para la etapa de hoy, lo planificamos con el profesor Alejos Mazariegos y dijimos que había que intentarlo y dejarlo todo en carretera. La gente confía mucho en nosotros. Lo fundamental fue que José Canastuj me trajo desde el inicio de la subida y le agradezco mucho a Dios que me dio las fuerzas necesarias para colocarme de líder”.

Un agradecimiento especial. Gerson Toc le agradeció a toda la familia Cifuentes por confiar en su persona y en sí, en todo el equipo de Decorabaños. El nuevo líder de la Vuelta a Guatemala, dijo: “Esto no fuera posible por la ayuda de cada uno de mis compañeros como Manuel Rodas, un campeón de Guatemala. Vamos con toda esa actitud de defender el liderato, y primeramente Dios la Vuelta se queda en Guatemala”.

#VueltaGuateEU | 🗣️ El guatemalteco Gerson Toc, de Decorabaños, habla tras convertirse en el nuevo líder de la Vuelta a Guatemala 2023 🇬🇹🚴🏻 Vía: @noel_solis pic.twitter.com/UwH6OclVjF — El Mejor Equipo (@EUDeportes) November 22, 2023

Mardoqueo Vásquez

El ganador de la etapa, Mardoqueo Vásquez, expuso: “Es una bienvenida demasiada bonita, disfruté mucho llegar. Siempre he hecho podio en Totonicapán, pero nunca había podido ganar. Pero el día de hoy pude ganar gracias a Dios. Con esto me quito el mal sabor de boca que tenía desde principios de vuelta”.

El ciclista nacional agradeció a su equipo, en especial a Sergio Chumil. “Gracias a Sergio Chumil y a todo mi equipo por el buen trabajo que hicieron hoy y a todos mis compañeros que pusieron su granito de arena”, agradeció Vásquez.

Sobre la estrategia utilizada este día, “Súper Mardo”, dijo: “Fue una estrategia por parte del equipo y hoy resultó como lo habíamos planeado, ganar etapa. Este triunfo también va para la Municipalidad de Totonicapán que siempre nos está acompañando”.

Continuó: “Hoy sabíamos que era una etapa dura por la dificultad del ascenso (subiendo hacia Cantel) y teníamos una travesía de 140 kilómetros. La clave fue trabajar en equipo. Nos salió como lo veníamos planificando. En mi caso traía buenas piernas, y lo intenté en los últimos tres kilómetros y me pude venir en solitario”.

“Así es el ciclismo, a veces estamos abajo y luego ganamos”, comentó al comparar su inicio con la sexta etapa.

El actual bicampeón, y ganador de la sexta etapa, le dedicó su triunfo a su hijo Dilan y a la bebé que está por nacer. Asimismo, le dedicó unas palabras especiales a su amigo Suso Blanco y a su familia, quienes le dieron estadía en España durante su aventura internacional.

#VueltaGuateEU | 🗣️ Palabras de Mardoqueo Vásquez, ganador de la Etapa Reina de la Vuelta de Guatemala y sobre lo que significa ganar en su tierra, Totonicapán 🏁🤩 Vía: @noel_solis pic.twitter.com/hjVwhZrBKS — El Mejor Equipo (@EUDeportes) November 22, 2023

