Faitelson había advertido que México iba a ser beneficiado en el estadio Azteca

En un emocionante enfrentamiento de semifinales en la Nations League, México se clasificó para la final four al vencer a Honduras en una tanda de penales. Sin embargo, el partido estuvo marcado por la controversia arbitral que rodeó el gol del empate mexicano en el minuto 101, en un momento en el que el árbitro había añadido nueve minutos al tiempo reglamentario.

Previo al encuentro, el reconocido periodista mexicano David Faitelson había lanzado una advertencia que resonó entre los hondureños. Faitelson aseguró que México sería favorecido en el estadio Azteca, afirmando: “No se preocupen, el martes, la Concacaf se encarga de poner ‘la personalidad’ que no tiene México para que llegue a la Copa América“. Sus palabras adquirieron un tono profético cuando, en el partido contra Honduras, las decisiones arbitrales generaron polémica y sus predicciones parecieron materializarse.

Tras la victoria mexicana, Faitelson no dudó en expresar su opinión sobre el desempeño del equipo. En un mensaje post-partido, señaló: “No hay nada que festejar ni nada que aplaudirle a esta selección mexicana. Ganó, hoy, sufriendo ante una selección que no tiene un nivel internacional. Lo hizo, además, en un juego ‘manchado’ por decisiones arbitrales”. Las críticas del periodista subrayaron la polémica que rodeó al encuentro y avivaron el debate sobre la imparcialidad arbitral en el fútbol de la región.

A pesar de la victoria, la actuación de México en el Azteca dejó más preguntas que respuestas. La controversia arbitral y las críticas de Faitelson resaltaron la necesidad de una revisión en la forma en que se llevan a cabo los encuentros de alto nivel en la región. La selección mexicana avanzará a las semifinales de la Nations League en marzo de 2024, enfrentándose a Panamá en Arlington, Texas. Sin embargo, las sombras de la polémica arbitral persistirán como un tema de discusión en el mundo del fútbol.

The Concacaf Nations League Finals bracket is set!

Panama 🇵🇦 vs 🇲🇽 Mexico

United States 🇺🇸 vs 🇯🇲 Jamaica pic.twitter.com/2H9MU8Hhv2

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 22, 2023