Paolo Maldini revela que Messi pudo haber jugado en el Milan

Cuando Lionel Messi anunció su partida del Barcelona en una conferencia de prensa histórica, el mundo del fútbol se vio envuelto en una oleada de rumores sobre su próximo destino. Múltiples ofertas reales surgieron, y entre los clubes interesados se destacó el AC Milan, que bajo la dirección de Paolo Maldini, entonces Director de Estrategia Deportiva y Desarrollo del club italiano, realizó todos los esfuerzos para llevarse al astro argentino.

En una revelación sorprendente, Maldini compartió en el podcast PoretCast que el AC Milan se embarcó en una intensa negociación durante diez días para fichar a Messi. El deseo de ver al ícono argentino con la camiseta rossonera era palpable, pero, lamentablemente, la empresa resultó ser infructuosa. “Durante diez días intentamos traer a Messi a Milán, pero luego nos dimos cuenta de que era imposible”, confesó Maldini.

🔴⚫️🇦🇷 Former AC Milan director Paolo Maldini reveals: “We tried to sign Leo Messi. I wanted him, we called for it but after 10 days we understood it was just impossible”.

“He’s wonderful player, we tried but it was not possible for us”, told Poretcast. pic.twitter.com/gTJmdGYZgg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2023