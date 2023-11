Ancelotti dispuesto a bajarse el sueldo para reducir el apretado calendario

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no ha pasado por alto la apretada agenda de partidos que enfrentan los clubes en la actualidad, y en una conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra el Cádiz en la jornada 14 de LaLiga, expresó su preocupación y frustración respecto a la sobrecarga de partidos y sus consecuencias para la salud de los jugadores.

Ancelotti no dudó en señalar directamente a quienes diseñan el calendario, argumentando que “es un calendario que no se puede sostener y los que lo preparan tienen que mirar lo que ha pasado”. El estratega italiano hizo referencia a las recientes lesiones de Vinicius y Eduardo Camavinga durante el parón de selecciones, subrayando la necesidad de abordar este problema de manera urgente.

“La solución es reducir el número de partidos. Si no se ponen de acuerdo Liga, UEFA y FIFA, los jugadores no pueden hacer nada. Esto no lo pueden hacer los jugadores y entrenadores, solo lo pueden arreglar la Liga, la UEFA y la FIFA. Sin embargo, hacen lo contrario porque tenemos más partidos. Hasta que no se arregle esto, no se podrá solucionar”, añadió el entrenador merengue.

Ancelotti insistió en que la reducción de partidos no solo beneficiaría la salud de los jugadores, sino que también mejorarían la calidad del espectáculo. Criticó los resultados abultados que se han visto en algunos encuentros recientes, cuestionando si realmente tienen sentido para el desarrollo del fútbol.

“Todo es bueno si se reduce el número de partidos. Eso reduciría las lesiones y mejoraría la calidad del espectáculo porque he visto partidos en este parón que han terminado con un 8-0 o un 14-0. No sé si eso tiene sentido”, afirmó Ancelotti, cargando especialmente contra las fechas FIFA.

Ancelotti, dispuesto a rebajarse el sueldo

El estratega también mostró confianza en la disposición de los jugadores y entrenadores para contribuir a la solución del problema. “Los jugadores y entrenadores no tienen problema con bajarse el sueldo si eso ayuda a la salud de los jugadores”, expresó Ancelotti.

Estas declaraciones llegan en un momento crucial para el Real Madrid, que se encuentra obligado a ganar en su visita a Cádiz para no despegarse de la lucha por el liderato en LaLiga. Ancelotti espera que sus palabras resuenen en los organismos pertinentes y se tomen medidas para aliviar la carga de partidos en el calendario del fútbol profesional.