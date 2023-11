La temporada de la Formula 1 llegó a su fin con un nuevo triunfo de Verstappen

La temporada 2023 de la Fórmula 1 llegó a su cierre hoy con el Gran Premio de Abu Dhabi, y no podría haber un final más apropiado que ver a Max Verstappen, el prodigioso piloto neerlandés, cruzar la línea de meta en lo más alto. Desde el inicio de la temporada, Verstappen dejó claro que este sería su año, y lo confirmó hoy consolidando su dominio absoluto.

Max Verstappen no solo conquistó el título de campeón con varias fechas de antelación, sino que también dejó un rastro de récords rotos a su paso. Desde la primera carrera, su destreza en la pista fue innegable, y su determinación se tradujo en victorias incontestables. Red Bull, el equipo del neerlandés, también se llevó el título de constructores, marcando una temporada de ensueño para la escudería.

La última carrera del año no fue simplemente un trámite para cumplir con el calendario; fue una batalla emocionante en la que pilotos como Charles Leclerc y ‘Checo’ Pérez intentaron desafiar el dominio de Verstappen. A lo largo de la temporada, nombres como Lando Norris, Fernando Alonso, Carlos Sáinz y Lewis Hamilton también brillaron en la pista, pero ninguno pudo opacar la brillantez del tres veces campeón del mundo.

El triunfo de Max Verstappen no solo consolida su estatus como uno de los mejores pilotos de la actualidad, sino que también deja entrever un legado destinado a perdurar en el tiempo. Su habilidad para enfrentar desafíos, su velocidad implacable y su estrategia impecable lo han catapultado a la cima, y parece que estará dominando este deporte por muchos años.

Confirmation of the Top 10 👀

Russell's P3 and Hamilton's P9 means Mercedes clinch P2 in the constructors' championship by three points #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/qgvZbeXAJD

— Formula 1 (@F1) November 26, 2023