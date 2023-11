Bernardo Arévalo se reúne con asesor de vicepresidente de EE. UU.

A través de sus redes sociales oficiales, el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, compartió que sostuvo una reunión con el Asesor Nacional de Seguridad de la Vicepresidenta de Estados Unidos, Phil Gordon.

Al respecto de dicha reunión, Arévalo dijo que se abordaron temas de cooperación bilateral, gobernabilidad, democracia y la transición de gobierno. “La nueva primavera trae desarrollo para todos y todas”, añadió.

Por su parte, el funcionario estadounidense también se refirió a dicha reunión indicando lo siguiente:

Asimismo, añadió que en compañía de la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Isobel Coleman, “discutimos la cooperación en materia de migración, estado de Derecho, anticorrupción y desarrollo económico”.

Pleased to meet President-elect @BArevalodeLeon to underscore U.S. support for Guatemalan democracy and the upcoming presidential transition. With @ColemanUSAID we discussed cooperation on migration, rule of law, anti-corruption, and economic development. pic.twitter.com/c5X3GDbyN5

— Phil Gordon (@PhilGordon46) November 27, 2023