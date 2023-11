Madonna causa controversia por utilizar prenda con imagen del Papa Francisco

Madonna vuelve a crear polémica al vestir una prenda con la imagen del Papa Francisco. La celebridad lleva décadas enfrentándose a la Iglesia por el uso de imágenes religiosas y sexuales provocativas en su trabajo artístico.

La eterna Reina del Pop, ha vuelto a ser el centro de atención cuando pareció burlarse del Papa Francisco durante su visita a Italia. Conocida por su trayectoria de controversias en el Vaticano, fue vista en Milán luciendo una sudadera personalizada que retrata al líder católico de una manera controvertida.

Justo antes de su concierto en la ciudad de la moda, lució la atrevida prenda. Propia de la marca Seks, de color negro y de estilo recortado. En bordados de color rojo, presentaba la imagen del Papa Francisco con una túnica que lleva el nombre de Madonna y unas alas en llamas.

La elección de usar esta sudadera mientras se encuentra en la ciudad italiana, a poca distancia de la residencia del Papa en el Vaticano, añade un nivel adicional de audacia al gesto de la cantante.

La cantante salió de su lujoso hotel en Milán con orgullo. Su estilismo adicional incluía una camisa roja de cuadros y una chaqueta negra.

La popular intérprete de “Material Girl” estrenó esta prenda personalizada el mes pasado, durante el backstage de los ensayos de su actual tour “The Celebration”.

En esa ocasión, los diseñadores Abel Cepeda Ljoka y Will Kowall revelaron que la creación estaba inspirada en la icónica frase de Madonna: “Me gustaría ver al Papa con mi camiseta”.

Esta no es la primera vez que la cantante se enfrenta al Papa Francisco. En diversas ocasiones, ha manifestado su intrigante intención por sostener una reunión con el Pontífice, llevando sus peticiones incluso a las redes sociales. En 2022, la leyenda del pop dirigió un mensaje al líder argentino a través de Twitter.

“Hola @Pontifex Francis – Soy una buena católica. Lo juro. Quiero decir que no juro. Han pasado varias décadas desde mi última confesión”, escribió. “¿Sería posible encontrarnos un día para discutir algunos asuntos importantes? He sido excomulgada 3 veces. No me parece justo. Sinceramente, Madonna”.

La inclinación de la cantante por utilizar figuras y símbolos religiosos ha sido una constante polémica en su carrera. Su tour “Confessions” en 2006 incluyó una performance de ella en una crucifixión.

