Jennifer López quema carta que Ben Affleck le envío hace 20 años

El pasado 27 de noviembre, Jennifer López lanzó la segunda parte del tráiler oficial de su próxima película musical ‘This is me… now: The Film’, la cual se estrenará en febrero de 2024.

En el clip, vemos a la cantante empapada, usando un vestido rosa, mientras está sentada frente a una enorme chimenea dentro de un departamento.

“Cuando era una pequeña y alguien me preguntaba qué quería ser de grande, mi respuesta siempre era: ‘estar enamorada’”, dice López en voz en off.

La película, This Is Me… Now: The Film, ofrece una mirada íntima a la vida personal de la estrella del pop. Coescrita por López, Matt Walton y Affleck, pretende revelar aspectos desconocidos y profundos de su vida.

“Este álbum es lo más honesto que he hecho, una culminación de quién soy como persona y artista”, confesó a Vogue el pasado noviembre.

“La gente piensa que sabe cosas sobre lo que me pasó en el camino, pero realmente no tienen idea, y muchas veces se equivocan completamente. Hay una parte de mí que estaba ocultando un lado de mí misma de todos”, señaló.

¿La cantante quemó la carta?

El tráiler muestra también una carta fechada el 24 de diciembre de 2002, al parecer escrita por Affleck, en la que se lee:

“La vida es dura pero tú eres dulce. Gracias por el regalo. Espero que te gusten las flores. Me dijiste que nunca podrías tener suficientes. Te creo”. La misiva culmina con la firma “B”.

Segundos después, una siguiente toma muestra una hoja que se está quemando en el fuego y claramente se aprecia que lo primero que tiene anotado es una fecha: “12. 24. 02”.

La historia de Jennifer López y Ben Affleck comenzó cuando se convirtieron en pareja entre 2002 y 2004, cancelando su compromiso y casándose posteriormente con otras personas: Marc Anthony y Jennifer Garner, respectivamente.

Tras el divorcio de ambos, la pareja reavivó su relación en 2021 y contrajo matrimonio en 2022. “Es una hermosa historia de amor que recibió una segunda oportunidad”, comentó López en una entrevista con People.