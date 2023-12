Neymar reacciona tras el descenso de Santos en Brasil

Un día triste para la historia del Santos FC, un día que quedará grabado en los anales del fútbol brasileño. El equipo que vio nacer a leyendas como Pelé y Neymar Jr. sufrió su primer descenso en sus 111 años de existencia, marcando un capítulo amargo para la afición y para uno de sus hijos pródigos, Neymar Jr.

Ayer, en la última jornada del campeonato brasileño, el Santos FC se despidió de la Serie A tras perder (1-2) ante Fortaleza. Este descenso llega en un momento particularmente doloroso, casi un año después de la muerte de Pelé, el máximo ícono de este club. La tragedia deportiva se suma a años de crisis tanto en lo deportivo como en lo económico.

Entre las voces que se alzaron ante este revés, una de las más notables fue la de Neymar Jr., quien se formó en la cantera del Santos. En sus redes sociales, expresó con emotividad: “Santos, siempre Santos”. Este mensaje no solo denota su conexión emocional con el club, sino también su lealtad a las raíces que lo vieron crecer como futbolista.

El Santos, ocho veces campeón brasileño y tricampeón de la Copa Libertadores, no pudo escapar de una temporada problemática. Desde su eliminación en varias competiciones a principios de año hasta la inestabilidad en la dirección técnica con cuatro entrenadores diferentes, el equipo experimentó una montaña rusa de desafíos.

A pesar de traer refuerzos internacionales como Tomás Rincón de Venezuela y Alfredo Morelos de Colombia, el Santos no logró enderezar su rumbo. La defensa vulnerable del equipo, que encajó 64 goles en 38 partidos, fue un factor crítico que contribuyó a su descenso.

Además de los problemas en el campo, la fuerte presión de los hinchas también jugó un papel destacado. Amenazas a miembros de la institución y actos violentos en el estadio Vila Belmiro crearon un ambiente tenso que complicó aún más el desempeño del equipo.

For the first time in their 111-year history, Santos have been relegated to the Brazilian second division 💔

