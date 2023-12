MP brinda conferencia de prensa sobre caso Semilla

Las autoridades del Ministerio Público (MP), incluidos el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y el secretario general de la entidad, Ángel Pineda, brindaron una conferencia de prensa este viernes 8 de diciembre para dar a conocer los resultados de una investigación relacionada con temas electorales.

Pineda explicó que se trata de un caso que consiste en tres fases, en los que el MP se ha apoyado en entes científicos y técnicos, entre estos, el Registro Nacional de las Personas (Renap), el Instituto Nacional de Ciencias Foreneses (Inacif), la Superintendencia de Bancos (SIB) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Antes de profundizar en el tema, expresó que se han generado indicios y evidencias a través de una investigación penal objetiva, la cual se trabajó por los fiscales, según sus palabras, aun siendo objetos de ataques contra su persona y sus familias.

“(Ellos) continúan trabajando. Guatemala se merece fiscales valientes y comprometidos. No vamos a claudicar en la búsqueda de la justicia, a pesar de que existan grupos que han intentado, sin éxito, reformar nuestra Ley Orgánica para actuar en perjuicio de nuestras actividades”, expresó.

“Es una falacia que el MP quiera alterar los resultados electorales o se haya vulnerado la voluntad popular. Rechazamos esto”, añadió. Y señaló que es penoso que algunos magistrados del TSE se han sumado a señalamientos con ese enfoque.

Por aparte, resaltó que valoran el trabajo de los voluntarios que participaron en el proceso de las Elecciones Generales 2023 y aclaró que los hechos ilícitos que hoy se revelan no son achacables a ciudadanos “valientes y comprometidos con la democracia”.

De acuerdo con Pineda, el pueblo ha sido víctima de una estructura inescrupulosa que por ansia de poder ha socavado la democracia. “El pueblo de Guatemala no se merece que lo engañen, no es justo, no es correcto y no lo vamos a permitir”, mencionó.

También anunció que se remitirá una copia al TSE con respecto a los hallazgos de las pesquisas para lo que tenga que resolver lo que corresponda.