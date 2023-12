Shohei Ohtani firma el contrato récord en la historia del deporte

El béisbol de las Grandes Ligas ha sido testigo de un hito sin precedentes con la firma del contrato récord de diez años y 700 millones de dólares por parte del fenómeno japonés Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Angeles, marcando así la transacción más cuantiosa en la historia de cualquier deporte.

A sus 29 años, Ohtani ha forjado una carrera asombrosa en las Grandes Ligas, siendo dos veces galardonado como el Jugador Más Valioso de la Liga Americana y llevándose el premio al Novato del Año en su primera temporada en 2018 con los Ángeles Angels. Su versatilidad como lanzador y bateador lo ha convertido en una figura única, comparada a menudo con leyendas como Babe Ruth.

Desde su llegada a las Grandes Ligas, Ohtani ha dejado una marca imborrable. Su impacto instantáneo en la liga se reflejó en la conquista del premio al Novato del Año de la Liga Americana en 2018. A lo largo de seis años, ha demostrado consistencia y mejora constante, destacándose como uno de los mejores bateadores y lanzadores del béisbol actual.

A pesar de enfrentar desafíos con lesiones, Ohtani ha mantenido un promedio de 15 victorias por temporada y una efectividad de 3.01 como lanzador. Su capacidad para robar bases y su presencia impactante en el campo lo han convertido en un jugador completo, desafiando las expectativas y superando las adversidades.

Shohei Ohtani now tops the list for biggest contracts in MLB history! 💰 pic.twitter.com/1aq3nSx9Ht

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) December 9, 2023