Famosa presentadora de noticias se quita la vida a los 42 años

El mundo del espectáculo internacional se viste de luto, ya que hace algunas horas se informó oficialmente sobre el trágico fallecimiento de la reconocida presentadora de noticias Emily Matson, a los 42 años. Su esposo, Ryan, y sus colegas de Erie News Now quedaron consternados por esta pérdida.

Aunque inicialmente se manejó como una “muerte repentina”, el medio DailyMail reveló que la periodista de Pensilvania, Estados Unidos, se quitó la vida. Según información compartida por las autoridades, Emily se arrojó frente a un tren, poniendo fin a su vida por voluntad propia.

La noticia ha conmocionado las redes sociales y los medios de comunicación, ya que Matson era percibida como una mujer llena de alegría. Su colega, Sara Tonks, meteoróloga de Erie News Now, compartió su pesar, describiendo a Emily como una “gran presencia en la sala de redacción y en el estudio”. Tonks recordó la última vez que la conductora presentó las noticias el pasado viernes 8 de diciembre, y cómo su repentina pérdida impactó a todos.

Otro compañero de trabajo destacó que Emily era una “luz brillante en nuestra sala de redacción” y que transmitía las noticias con pasión y amor por la comunidad de Erie y el noroeste de Pensilvania. La solidaridad hacia la familia Matson y su esposo se expresó en mensajes de condolencia, donde compañeros de trabajo compartieron su afecto por Emily. También se resaltó la naturaleza acogedora de la presentadora, quien siempre buscaba incluir a sus colegas y brindar consejos a los nuevos miembros para que se sintieran seguros de sí mismos.

Un comunicador recordó cómo Emily Matson lograba que todos se sintieran bienvenidos, incluso organizando intercambios de regalos y compartiendo momentos de camaradería. “Siempre tenía una forma de atraer a la gente y hacerla sentir bienvenida”, mencionó un colega, subrayando la pérdida irreparable que deja la partida de esta querida presentadora de noticias.

We were very sad to hear the passing of Emily Matson today. She was always so warm and a bright light to be around. Our thoughts are with her friends and family at this difficult time. Emily will be missed dearly by all of us at Revenge. Rest In Peace. pic.twitter.com/WCRx9RX8Mo

— Revenge Pro (@RevengePro_Erie) December 12, 2023