Curruchiche: “Lo que piensen, opinen… restricciones, a mí me tiene sin cuidado”

Luego de que el Ministerio Público (MP) acudiera a Gestión Penal en el Organismo Judicial para presentar una solicitud de retiro de inmunidad en contra de la magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Odilia Alfaro Guerra, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, explicó los delitos que se señalan.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario público, Alfaro Guerra habría cometido los delitos de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes.

Además, el fiscal explicó brevemente la posible comisión de estos delitos por parte de la magistrada presidente.

Con relación con el delito de obstaculización a la acción penal, Curruchiche argumentó:

El primer delito, todo el pueblo de Guatemala, la comunidad internacional, pudo observar cómo los fiscales de la FECI, actuando con profesionalismo, fueron agredidos físicamente y verbalmente, no solo por la magistrada presidenta, sino por otros magistrados.”

Posteriormente explicó lo del delito de incumplimiento de deberes:

Podemos concluir que la magistrada presidente tuvo que haber actuado en su momento y no lo hizo, porque hay aspectos torales y puntuales de la investigación.”

En cuanto a los aspectos torales, dijo:

Curruchiche también fue consultado con respecto a las sanciones que ya realizó el gobierno de Estados Unidos en contra de más de 300 guatemaltecos, incluidos cerca de 100 diputados, y las otras más que se estarían gestando por parte de la Unión Europea.

Lo que diga la Unión Europea, la ONU, la OEA y el gobiernos extranjeros, a mí no me importa ni me interesa”, dijo.