Suspendido el juego Bournemouth y Luton Town por el desmayo de un jugador

El estadio vibraba con la emoción del enfrentamiento entre el Bournemouth y el Luton Town en la Premier League, pero la tensión dio un giro inesperado cuando Tom Lockyer, el capitán del Luton Town, se desplomó en pleno partido. El incidente ocurrió en la segunda mitad, con el marcador empatado 1-1, generando un susto generalizado y llevando al árbitro a detener el juego de inmediato.

En un dramático giro de los acontecimientos, Lockyer cayó al suelo, desencadenando una rápida respuesta de los servicios médicos. Ante la gravedad de la situación, el árbitro tomó la decisión de enviar a ambos equipos a los vestuarios, mientras los espectadores expresaban su preocupación por el estado del jugador.

Bournemouth vs. Luton has been abandoned after Luton captain Tom Lockyer collapsed on the pitch.

Lockyer, who had previously collapsed in the final of the Championship playoff in June, is alert and responsive according to the club 🙏 pic.twitter.com/mhPtwmFBDb

