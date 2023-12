Autoridades presentan la Política Migratoria en Guatemala

Este lunes 18 de diciembre se llevó a cabo la presentación de la Política Migratoria de Guatemala, enfocada en buscar un futuro más humano, en el que se tenga una migración regular, ordenada y segura. En la actividad participaron los vicepresidentes saliente y entrante, Guillermo Castillo y Karin Herrera, entre otras autoridades.

La referida política cuenta con cuatro ejes, enfocados en aspectos de reintegración sustentable, tema laboral, personas en situación de vulnerabilidad y derechos humanos. Su implementación se realizará de manera gradual y será coordinada por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

En su elaboración estuvieron involucrados 117 actores, incluyendo instituciones estatales, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, círculos académicos y el sector empresarial organizado. Durante su creación se realizaron 92 actividades, entre estos, talleres multilaterales, reuniones de consulta y trabajo.

El director del IGM, Stuard Rodríguez, indicó que en los próximos meses se conformarán espacios de trabajo donde se gestionará con distintas instituciones la implementación de la política.

El vicepresidente Guillermo Castillo señaló que hoy mismo hay personas que se están transportando por distintas fronteras arriesgando sus vidas por un futuro mejor. En ese sentido, indicó que hablar de migrantes es hablar también de esas estructuras criminales de coyotaje, las que se deben combatir porque se aprovechan de la necesidad de las personas, especialmente niñas, niños y adolescentes no acompañados.

“Pero hablar de migrantes también es hablar de la falta de compromiso de los Estados de no darles mayor seguridad, educación, mejor salud, generación de ingresos que les permita quedarse en sus países. Las personas no se van porque quieren, se van porque no les estamos dando las condiciones necesarias”, expuso.