Victoria de la Superliga Europea ante la FIFA y UEFA

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió un comunicado el jueves pasado, desafiando las reglas de la FIFA y la UEFA relacionadas con la autorización de torneos alternativos, como la controvertida Superliga europea. El veredicto establece que las normas de ambas organizaciones, que exigían la aprobación previa para nuevos proyectos, así como sanciones para los clubes y jugadores que participaran sin autorización, son contrarias al derecho de la competencia.

Según el TJUE, las reglas de la FIFA y la UEFA, en vigor en 2021, carecen de “criterios que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado”. De este modo, el tribunal argumenta que estas entidades han abusado de su posición dominante en el fútbol europeo.

Our CEO Bernd Reichart explains why this is a historic day for football and how we can create an exciting future for #EuropeanClubFootball.#BetterForFootball pic.twitter.com/SEv59BaPAM

— A22 Sports (@A22Sports) December 21, 2023