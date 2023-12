Alex Lora, vocalista de El Tri, sufre caída en pleno concierto y alarma a sus fans

Los conciertos de El TRI siempre tienen algo que los hace inolvidables. Así ocurrió durante una reciente presentación de la mítica banda en Toluca, estado de México, donde Alex Lora protagonizó el momento de la noche al perder el equilibrio arriba del escenario y caer de espaldas sobre la tarima.

A diferencia de otros incidentes que han dejado en evidencia a famosos, en esta ocasión fue la propia banda la que compartió el video en Facebook. “De nalgas y pa´atrás”, se lee en la publicación que pronto se hizo viral.

Durante un momento de la presentación, Alex y su esposa Chela Lora patean balones al público. Sin embargo, el vocalista de El TRI pierde el equilibrio cae de espaldas sobre la tarima. Por fortuna, el artista no sufre ningún daño grave.

Tras ser auxiliado por su esposa y personal de su staff, Lora se levanta y continúa pateando balones al público y le pide a los niños practicar fútbol.

“De esas refacciones ya no hay!!!!! , cuidenmelo mucho por favor”, “Para que vean, que no solamente se cae el Sol, Luis Miguel, también el Tri”, “Con todo respeto ya a esa edad nos falla todo pero que bueno que todo bien mi maestraso Alex”, “Menos mal no pasó a más”, fueron algunas reacciones de sus fans.

El pasado 2 de diciembre, el líder de El TRI cumplió 71 años de edad, de los cuales 55 años los ha pasado arriba de los escenarios y manteniéndose en constante gira con su banda.

