Guatemalteco retornado: “Hay necesidad, a pesar de las cosas terribles que le pasan a uno en el camino”

Guatemala recibió este viernes 22 de diciembre nuevos vuelos procedentes de Estados Unidos en los que viajaban connacionales que fueron retornados debido a que no cumplieron con los requisitos migratorios para permanecer en aquel país. Entre los factores que, según indicaron, los movió a dejar la nación se encuentra la falta de empleo.

Inicialmente llegó un vuelo que trasladaba a migrantes desde Harley, Texas. El segundo en aterrizar ingresó con 129 personas a bordo, incluido 59 adultos, siendo 11 hombres y 48 mujeres; así como 70 menores, 32 niños y 38 niñas.

El Instituto Guatemalteco de Migración indicó que, en total, durante esta jornada se recibirían tres vuelos con ciudadanos retornados desde EE. UU. Agregó que, hasta la fecha, suman 58 mil 204 los ciudadanos retornados en el año y se esperan que arriben más el 29 de diciembre.

Uno de los ciudadanos retornados, que viajaba acompañado de su hijo, compartió parte de su historia con Emisoras Unidas. Dijo que ambos son originarios de Santa Rosa y decidieron irse ante la falta de oportunidades en Guatemala. Aseguró que en México vivió los peores momentos y que actualmente está a punto de perder su vivienda, pues para poder viajar solicitó un crédito poniendo por medio esa propiedad.

“Es de lo más horrible que puede haber, pero nos vamos porque aquí en Guatemala no hay trabajo para nadie, no hay nada. Entonces, uno tiene que endeudar su casa para irse a otro país. Y mire, nos traen de EE. UU. como que fuéramos animales”, expresó.

Relató que salieron desde hace casi dos meses del país para emprender la ruta rumbo a EE. UU. “Hemos pasado hambres, frío, enfermedades, de todo”, señaló.

“No es justo que Guatemala trate así a su gente, somos guatemaltecos de nacimiento, no ladrones, ni pandilleros ni nada. Mi vida ha sido trabajar, pero aquí no hay un salario justo. Si voy a trabajar al campo me pagan Q40 o Q50 y cómo voy a mantener a mi familia yo con eso. No se puede”, dijo conmocionado.