Navidad se convierte en una pesadilla para el Chelsea

En un enfrentamiento lleno de emociones, el Chelsea experimentó otra desilusión el domingo al caer 2-1 ante el Wolverhampton en el cierre de la 18ª jornada de la Premier League. La derrota plantea interrogantes sobre el futuro del entrenador argentino Mauricio Pochettino, ya que su equipo se encuentra ahora en el décimo puesto de la tabla, a 18 puntos del líder Arsenal y a 17 del podio ocupado por Liverpool y Aston Villa.

El partido, único en el programa de la liga inglesa para este domingo, vio a los ‘Wolves’ tomar la delantera en el minuto 51 con un gol de cabeza de Mario Lemina, quien capitalizó un saque de esquina ejecutado magistralmente por el español Pablo Sarabia. Matt Doherty extendió la ventaja para el Wolverhampton en el minuto 90+3, mientras que Christopher Nkunku del Chelsea marcó de cabeza en el 90+6, pero el tiempo se agotó para una remontada completa.

El Chelsea pagó caro sus errores en la primera mitad, donde a pesar de tener numerosas oportunidades, no lograron concretar. La falta de puntería en esos momentos cruciales resultó costosa para el equipo londinense.

Con esta derrota, el Chelsea comparte ahora la undécima posición con el Wolverhampton y el Bournemouth, todos con 22 puntos. Todos estos equipos tienen una ventaja de diez puntos sobre la zona de descenso, actualmente liderada por el Luton en la posición 18.

La controversia previa al partido, relacionada con la disputa en Nochebuena, marcó el ambiente del encuentro. No se celebraba un partido de la Premier League un 24 de diciembre desde 1995.

