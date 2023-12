CC no avala petición para revocar licencias a magistrados del TSE

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió este miércoles 27 de diciembre suspender el trámite del amparo que buscaba anular el proceso del retiro de inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los magistrados consideraron que los amparistas no tienen legitimación activa, es decir, no son las personas facultadas en ley para realizar dicho alegato, pues no son afectadas directamente.

Además, los togados resolvieron no otorgar amparo provisional a la abogada Karen Fischer, que buscaba que se le ordenara al Congreso de la República elegir a los dos magistrados suplementes faltantes en el órgano electoral.

De igual forma, el planteamiento de la profesional del derecho buscaba que se declararán vacantes los puestos de los cuatro magistrados titulares a quienes recientemente se les retiró la inmunidad y que salieron del país.