Año Nuevo 2024: Así lo celebraron los famosos

El 2024 ya está aquí y tras una Nochevieja inolvidable en millones de hogares en el mundo, toca hacer un repaso a las redes sociales de los famosos para ver cómo han despedido ellos el 2023.

Como es habitual en estas fechas tan señaladas, los rostros más populares han elegido celebrar el año nuevo en compañía de sus seres más queridos, ya sean amigos, familia o ambos.

Los tenemos que han optado por compartir fotos clásicas frente del árbol de Navidad, los que han enseñado sus momentos de diversión, los que han recordado algún momento importante de su año y otros que han presumido su lado más romántico.

Yailin La Más Viral no tuvo la mejor despedida del año. Apenas unas semanas atrás, su novio Tekashi 6ix9ine hizo públicos unos vídeos en los que ella aparecía en actitud violenta, lo que acabó en que la arrestaran en Miami.

Pero a pesar de todo este escándalo que protagonizaron ella y el polémico rapero en pleno diciembre cuando la Navidad estaba a la vuelta de la esquina, la joven dominicana despide el 2023 con una gran sonrisa y al lado de la persona más importante para ella: su hija Cattleya.

“Adiós 2023 no me quejo de nada fuiste mi mejor año porque me diste a mi hija Cattleya, lo más hermoso y lo que más amo en mi vida! Bienvenido 2024 aquí estoy lista para ti, con actitud, positiva vivirlo mejor que ayer, afrontando los retos que se me presenten porque se que Dios estarás conmigo como siempre 🙌🏽” escribió.

Mensajes de los famosos

Kris Jenner: “Reflexionando sobre un año lleno de amistad, amor, bendiciones y maravillosos recuerdos que amaré por siempre. Gracias por estar ahí a través de todo. Les deseo a todos un 2024 lleno de amor, aventura, felicidad y paz. ¡Feliz Año Nuevo! #NewYear #HappyNewYear ♥️🥂”

Leo Messi: “Feliz 2024 !!”

Shakira: “¡Aquí está un increíble 2024!”

Kimberly Flores: “Dios nos permitió vivir otros 365 días más y agradezco por cada día que viví , me puse a escoger video y me di cuenta que son demasiados momentos en este 2023 y me SORPRENDÍ de todo lo que viaje todo lo que reí , lloré y que quebré , fue un año muy ESPECIAL pero también un año que me dejó una gran HUELLA y un gran vacío , agradezco por mi familia que tanto amo ❤️ mis amigos y por ustedes 🙏🏻 que este año 2024 esté lleno de AMOR , salud y prosperidad . Es Tiempo de PERDONAR y agradecer por estar acá en este momento y poder vivirlo 🎊🎈🎆 feliz año nuevo 🎆🎊🎁 mi gente HERMOSA 🙏🏻🎊”

Demi Lovato: “2023 🥹🖤 Feliz Año Nuevo!”

Anitta: “¡La única y mejor manera de empezar el año! * ੈ✩‧ ̊ 2024, ¡estoy listo! * ੈ✩‧ ̊”

Karol G: “Última fotico de mi 2023, con una fotico de lo mas lindo que me pasó este 2023, con mi estrén del 31 (que en realidad no estoy estrenando porque esto ya me lo he puesto varias veces), para darles las gracias por tanto amor y desearles un 2024 donde cada uno crea en sí mismo por encima de cualquier cosa… donde por fin te decidas a ir por eso que tanto has soñado, donde se te de eso por lo que tanto has trabajado, donde explotes tu potencial al máximo y seas INMENSAMENTE FELIZ… un 2024 INOLVIDABLE!!! Que Diosito me los bendiga a todos pues … tic toc tic toc 🕰️ 5..4..3..2..1… FELIZ AñOooooOOo!!!! ✨🎇🎆🍇☘️🫶🏽💌🤍 🎆🎇🎆🎇”

