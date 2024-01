Lester Martínez comparte una agridulce noticia  

“Banda tengo que contarles algo”, fue una de las historias subidas por el boxeador guatemalteco Lester Martínez a su red social de Instagram, donde más adelante dio a conocer una noticia, la cual lo tenía muy ilusionado; pero la misma deberá espera un poco más de tiempo.

Sucede que el pugilista petenero tenía la intención de confirmar su primera pelea en Europa, precisamente en Croacia, por lo cual llevaba varias semanas de preparación, pero recientemente recibió una comunicación de su entrenador en la cual le indicaba que dicho combate fue postergado.

“Yo estaba esperando que las cosas se pudieran confirmar para sorprenderlos, pero al final el sorprendido fui yo”, reconoció el atleta petenero mediante una de varias historias que subió en Instagram.

“Quería comenzar el año con una noticia de que iba a tener una pelea en enero, sí iba a pelear a mediados en Croacia, pero resulta que hoy me dijo el profe (entrenador) que la pelea sí va, pero que la fecha se había corrido para unos meses después”, comunicó Lester Martínez.

En ese sentido, explicó: “Yo siempre entrené, no me descuidé después de que se me cancelaron dos peleas en Estados Unidos por temas de visa. Semanas atrás me cayó la noticia de que sí iba a pelear el 15 de enero en Croacia, pero estaba en trámites”.

Añadió: “Esa era la noticia que les iba a dar amigos y seguidores, iba a pelear en Croacia, al final no se ha dado, pero se dará. Esperamos una nueva fecha”.

Lo que viene

Según contó el propio Lester Martínez, en los próximos días continuará con sus entrenos en Guatemala, ya que aún debe hacer trámites en la Embajada de Estados Unidos acreditada en nuestro país, para poder viajar de nuevo a suelo norteamericano.

Asimismo, les pidió a sus seguidores estar pendientes a sus redes sociales porque pronto dará noticia sobre su siguiente pelea, ya sea en “Estados Unidos o en cualquier otra parte”.

Su gran sueño

Como parte del inicio del 2024, Lester Martínez aprovechó la oportunidad para saludar a sus seguidores: “Espero que este 2024 sea de grandes noticias y muchos éxitos para todos ustedes”.

A lo que a él respecta, dijo que su máximo sueño es “luchar por un título mundial, continental o intercontinental”. En esa línea, expuso: “Aquí también nosotros luchando y soñando por nuestras metas, de que algún día primeramente Dios lleguemos a ser campeones del mundo, y qué mejor, que digan, ‘ese campeón del mundo es de Guatemala’”.

Por último, Martínez recordó: “Si vamos a hacer algo que sea con fe, y que tu fe sea más grande que tus miedos”.

